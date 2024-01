Gäste essen und trinken für über 6800 Franken – und keiner zahlt

Eine unbezahlte Rechnung hat in Schweden die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. 35 Gäste hatten fürstlich gespeist, aber nicht bezahlt.

In Schweden haben Zechpreller für so grosse Aufmerksamkeit gesorgt, dass die Polizei eigentlich eingestellte Ermittlungen wieder aufnehmen musste. Es geht um eine beträchtliche Rechnung: Für insgesamt 82'000 Kronen (6800 Franken) sollen 35 Personen an Weihnachten in einem Restaurant in Malmö diniert haben. Das Essen soll mit 2050 Franken zu Buche geschlagen haben, die Getränke mit etwas über 4700 Franken.