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1000 Personen an Demo in Bern für Sicherheit von queeren Menschen

Teilnehmer halten ein Plakat mit der Aufschrift &quot;Unsere Koerper gehoeren uns, nicht dem Kapital&quot; bei einer Kundgebung zum Christopher Street Day fuer die Rechte queerer Menschen, am Samstag, ...
Demonstrierende am Samstag in Bern.Bild: keystone

1000 Personen an Demo in Bern für Sicherheit von queeren Menschen

16.05.2026, 17:4516.05.2026, 17:45

Rund tausend Personen haben am Samstag in Bern für die Freiheit und Sicherheit von queeren Menschen demonstriert. Sie zogen im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) durch die Innenstadt.

Die Route führte von der Schützenmatte auf den Bundesplatz, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. «Liebe ist ein Menschenrecht», war auf einem der mitgeführten Transparente zu lesen. Auf einem anderen hiess es: «Niemand ist frei, bis wir alle frei sind.»

Der Berner Christopher Street Day stand dieses Jahr unter dem Motto «Trans Joy is Resistance» (Trans-Freude ist Widerstand). Das Statement sollte dazu auffordern, Trans-, Inter- und nicht-binäre Menschen in aktuellen Diskriminierungsdebatten nicht nur als Opfer, sondern mit ihrer Lebensfreude und ihrem Stolz sichtbar zu machen.

Der CSD erinnert an den 28. Juni 1969, als die New Yorker Polizei eine Schwulenbar in der Christopher Street stürmte. Der darauf folgende Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung. In Zürich und Winterthur findet der CSD im Juli statt. (sda)

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