Video: watson/Lucas Zollinger

Fahrwerk springt durch die Luft wie ein Gummiball – Zwischenfall bei Landung in Luxemburg

Mehr «Videos»

Bei einer ausserplanmässigen Landung am Flughafen Luxemburg ist es am 14. Mai zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein Frachtflugzeug des Typs Boeing 747-400F von «Cargolux» verlor ein Fahrwerk, welches als gefährliches Geschoss quer über die Landebahn sprang.

Video: watson/Lucas Zollinger

Die 23 Jahre alte Maschine von «Cargolux» hatte eigentlich Chicago als Ziel und war in Luxemburg gestartet. Als nach dem Start das Fahrwerk nicht einfuhr, mussten die Piloten wenden, Treibstoff ablassen und am Ausgangspunkt wieder landen. Dabei brach dem Flugzeug eines der Fahrwerke ab. Die Piloten konnten die Maschine trotzdem unverletzt zum Stehen bringen.



Der Flughafen blieb in der Folge für mehrere Stunden gesperrt. Warum es zu der Störung kam, ist noch ungeklärt und Gegenstand weiterer Untersuchungen. (lzo)

Mehr Videos von heiklen Landungen findest du hier:

Ryanair-Maschine versprüht Funken bei Bruchlandung Video: watson/Lucas Zollinger

Schockmoment für Passagiere – Flugzeug fängt bei Landung Feuer Video: watson