Dieser Schweizer Aussichtspunkt ist ein Traum – der Weg bringt Nico aber an seine Grenze

Der Turbogang rettet diese E-Bike-Tour. Aber du ahnst, was dann passiert

Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Ascona-Locarno entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Entdecke die: Campingplätze, Hotels, tolle Veranstaltungen und viele Wanderwege rund um den Lago Maggiore. Alles, was du für deine nächsten Ferien im Tessin brauchst!

Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an Ascona-Locarno Tourismus übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine NaturSole-Badelandschaft mit spektakulärem Blick auf den See und das Bergpanorama des Tessins: Das grösste NaturSolebad des Tessins verzaubert mit mediterranem Flair und einer Badelandschaft, die Ruhe, Wärme und Wohlbefinden verspricht. Erholung pur.

Das wird für beide speziell. Doch als sich am Ende ein Happy End abzeichnet, vermasselt unser Wellnessprinz alles:

Nico war – trotz der wunderbaren Erlebnisse – (zu Beginn) nicht immer mit Freude dabei. Er wollte doch einfach nur das Dolce Vita im schönen Tessin geniessen. Darum will er unserem Outdoor-Freak zum Abschluss seine Vorstellung von «Erholung» zeigen. Er lädt Reto ein ins Termali Salini & Spa in Locarno .

sponsored by

Während vier Tagen durfte Nico die Tessiner Entdeckungsreise mit Reto geniessen. Zum Abschluss will er sich revanchieren und unserem Outdoor-Experten «seine» Welt zeigen. Es geht ins Wellness. Und wird seeehr speziell. Für beide.

Ach, sie werden so schnell erwachsen ...

