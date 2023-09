Video: watson/nico bernasconi

Strampeln statt Baden: Nico muss aufs Velo – und wird zum Schlagersänger

Die Entdeckungsreise von Nico und Reto im Tessin geht weiter. Die Ideen sind allerdings unterschiedlich. Reto will Velo fahren, Nico baden. Gut lässt sich das kombinieren ... und Nico entdeckt dank dem Turbogang ein verstecktes Talent – sorry «Talent».

Unser Schweiz-Experte Reto zeigt Nico dessen Heimatort Locarno. Nach der schweisstreibenden Wanderung und dem actiongeladenen Falknertag, versuchten sich die beiden als Hilfsköche im Grotto Efra.

Nico träumt aber weiterhin von erholsamen Stunden am Strand des Lago Maggiore. Da hat Reto natürlich ein Einsehen. Also ja: Immerhin an eine Abkühlung hat er gedacht. Aber diese will mit einer Velotour verdient sein. Obwohl er damit den Zorn von watson-CEO Maurice Thiriet riskiert, organisiert Reto gar E-Bikes. Bei Nico kommt dies weniger gut an. Doch der Turbogang weckt dann gar ganz versteckte Talente unseres Stadtprinzen:

