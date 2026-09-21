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Frachter «FIRST MARGAUX» rammt chinesiches Fischerboot

Video: watson/Michael Shepherd

Hier walzt ein Frachter über ein Fischerboot

21.09.2026, 10:3821.09.2026, 10:46

In der Strasse von Malakka, einer der meistbefahrenen Seestrassen der Welt, kam es gestern zu einer heftigen Kollision.
Dabei geriet das unter chinesischer Flagge fahrende Fischerboot «Luqing Yuanyu 108» direkt vor den Bug der 229 Meter langen «FIRST MARGAUX».

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Im Video sieht man jedoch, wie das Frachtschiff immer näher auf das Fischerboot aufschliesst. Es befindet sich zuerst auf der Backbordseite des Fischerboots. Anschliessend scheinen beide Schiffe auf Steuerbord abzudrehen und das Fischerboot gerät direkt vor den Bug des Frachters und wird zur Seite gedrückt. Das Fischerboot gerät dabei in Schieflage und wird mit Wasser geflutet.

Trotz der heftigen Bilder, sind bislang keine Meldungen über Verletzte oder gar Tote eingegangen. Auch das AIS-Trackingsystem des Fischerboots blieb nach dem Unglück aktiv und es scheint, dass es den Weg zurück in einen Hafen fand. (msh)

Video: watson/Michael Shepherd

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