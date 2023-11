Video: watson/aya baalbaki

🥵 42 Grad und es wird noch heisser – Taylor Swift geht bei Konzert die Luft aus

Ein Fan-Video vom Konzert in Rio de Janeiro am Freitagabend zeigt, wie Taylor Swift nach ihrem Hit «Bejeweled» nach Luft ringt. Die Pop-Ikone spielt aktuell drei Konzerte in Rio.

Brasilien ächzt derzeit unter einer Hitzewelle. Am Samstagnachmittag waren in Rio 42,5 Grad gemessen worden. Bei dem Konzert von Taylor Swift am Freitag im Stadion Nilton Santos war ein 23-jähriger Fan kollabiert, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

Auf TikTok dauerte es nicht lange, bis ihre Fans die ersten Videos ihrer Atembeschwerden hochgeladen haben.

