Trump hält sich für Jesus – die Meme-Quittung folgt umgehend. Bild: instagram/watson

Trumps Ausrede zum Jesus-KI-Bild: Das Internet reagiert sofort 😈

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das Internet reagiert auf Donald Trumps KI-Jesus-Bild – und seine billige Ausrede.

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Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, tüftelt gerne mit KI und bastelt göttliche Bilder von sich selbst.

Auf das Jesus-Bild angesprochen ist aber alles ganz anders: «Ich habe es gepostet, und ich dachte, es zeige mich als Arzt», sagte er schliesslich vor Journalisten im Weissen Haus. Er sei davon ausgegangen, dass er als «Mitarbeiter des Roten Kreuzes» dargestellt worden sei.

Yeah ... right.

Zum Glück gibt es das Internet, das prompt auf die Ausrede des Präsidenten reagiert. Mit Memes. Ausserdem hat ein Late-Night-Moderator eine gruslige Entdeckung gemacht …

Also, bitte. Sieht man doch!

«Sir, können wir Ihnen helfen?»

«Nein, ich arbeite hier.»



Unterschied, wo?

Kostüm für nächstes Halloween ist auch schon gefixt.

Wer etwas anderes sagt, lügt!

Imfall, meine ganze Familie arbeitet beim Roten Kreuz, das ist ihre normale Uniform.

Keine Zweifel!

Ich muss euch dieses Bild von meinem Wasserski fahrenden Arzt zeigen!

Hier ist Jon Stewart etwas ganz Grossem auf der Spur:

Video: youtube/the daily show

Jimmy Kimmel will hingegen eine andere Ähnlichkeit ausgemacht haben:

Video: youtube/jimmy kimmel live

Wie schön.

Bild: instagram

Nur ein Bild des Kinderarztes meiner Familie.

Jeder braucht ein Hobby!

Hier ein Bild von meinem Arzt während eines Hunderennens in England …

Üble Sache.

Mein Arzt, wenn die Krankenkasse meinen Antrag ablehnt.

So fühlt sich das zumindest an.

Mein Arzt, kurz bevor er mir die Spirale [aus der Gebärmutter] zieht.

Breaking News:

Patient auf Trumps KI-Bild stirbt, weil er nicht ausreichend krankenversichert war.

Ach ja ... Da war ja noch was.

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