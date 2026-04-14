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Trump hält sich für Jesus – die Meme-Quittung folgt umgehend

Die lustigsten Reaktionen auf Trump aka Jesus
Trump hält sich für Jesus – die Meme-Quittung folgt umgehend.Bild: instagram/watson

Trumps Ausrede zum Jesus-KI-Bild: Das Internet reagiert sofort 😈

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das Internet reagiert auf Donald Trumps KI-Jesus-Bild – und seine billige Ausrede.
14.04.2026, 11:2914.04.2026, 12:26
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, tüftelt gerne mit KI und bastelt göttliche Bilder von sich selbst.

Nicht normal
Trump stellt sich als Jesus dar

Auf das Jesus-Bild angesprochen ist aber alles ganz anders: «Ich habe es gepostet, und ich dachte, es zeige mich als Arzt», sagte er schliesslich vor Journalisten im Weissen Haus. Er sei davon ausgegangen, dass er als «Mitarbeiter des Roten Kreuzes» dargestellt worden sei.

Yeah ... right.

Zum Glück gibt es das Internet, das prompt auf die Ausrede des Präsidenten reagiert. Mit Memes. Ausserdem hat ein Late-Night-Moderator eine gruslige Entdeckung gemacht …

Also, bitte. Sieht man doch!

Trump Jesus Doktor Fail Meme
Bild: instagram

«Sir, können wir Ihnen helfen?»
«Nein, ich arbeite hier.»

Unterschied, wo?

Trump aka Jesus Doktor vs. Internet
Bild: instagram

Kostüm für nächstes Halloween ist auch schon gefixt.

Trump KI Fail mit Jesus aka Doktor
Bild: instagram

Wer etwas anderes sagt, lügt!

Trump Jesus Arzt Memes
Bild: instagram

Imfall, meine ganze Familie arbeitet beim Roten Kreuz, das ist ihre normale Uniform.

Keine Zweifel!

Trump KI Fail mit Jesus aka Doktor
Bild: instagram

Ich muss euch dieses Bild von meinem Wasserski fahrenden Arzt zeigen!

Hier ist Jon Stewart etwas ganz Grossem auf der Spur:

Video: youtube/the daily show

Jimmy Kimmel will hingegen eine andere Ähnlichkeit ausgemacht haben:

Video: youtube/jimmy kimmel live

Wie schön.

Trump als Jesus aka Arzt
Bild: instagram

Nur ein Bild des Kinderarztes meiner Familie.

Jeder braucht ein Hobby!

Trump als Jesus aka Arzt
Bild: instagram

Hier ein Bild von meinem Arzt während eines Hunderennens in England …

Üble Sache.

Trump als Jesus aka Arzt
Bild: instagram

Mein Arzt, wenn die Krankenkasse meinen Antrag ablehnt.

So fühlt sich das zumindest an.

Trump ist Jesus ist Arzt: DIe Memes zur Lüge
Bild: instagram

Mein Arzt, kurz bevor er mir die Spirale [aus der Gebärmutter] zieht.

Breaking News:

Donald trump aka Jesus
Bild: instagram

Patient auf Trumps KI-Bild stirbt, weil er nicht ausreichend krankenversichert war.

Ach ja ... Da war ja noch was.

Trump vs. Jesus und Arzt
Bild: instagram

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12 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Reinhard51
14.04.2026 11:45registriert November 2025
Das schlimme ist dass die GAGAS blöd genug sind Trumps Ausrede zu glauben.
412
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Alice36
14.04.2026 12:07registriert Juni 2017
Arzt, Mitarbeiter vom Roten Kreuz? Der Typ hat soviele Schrauben locker da hilft nur noch die Palliativ Medizin.
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Purple Raina
14.04.2026 11:45registriert Dezember 2025
Jetzt ist alles klar.
Bild
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12
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Wie es sich anfühlt, diesem einen Freund irgendetwas zu erklären.
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