Video: instagram/Kaspar Kindem

Hier versucht sich Marco Odermatt im Langlauf – und landet auf dem Hintern

Im hohen Norden versuchte sich der dreifache Gesamtweltcup-Sieger im Langlauf. Die Abfahrt auf den dünnen Latten dauerte nicht lange.

In den Alpin-Disziplinen kann dem Nidwaldner Skistar Marco Odermatt keiner das Wasser reichen – auf breiten Latten ist der Profi zu Hause. Ganz anders fährt es sich jedoch auf den dünnen Nordisch-Skiern.

Video: instagram/Kaspar Kindem

In Norwegen hat sich Marco Odermatt kürzlich im Langlauf versucht. Kurz vor einer Unterführung verkantet sich der Profi, verliert beinahe einen Ski und landet schliesslich unsanft auf dem Hintern – ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Odermatt nimmt den Patzer mit Humor und lächelt in die Kamera des norwegischen Skifahrers Kaspar Kindem. Dieser teilt das kurze Video auf Instagram und markiert Odermatt in der Story mit den Worten «nicht so stabil». (dvm) (aargauerzeitung.ch)

