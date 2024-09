Krawalle im Wiener Fussball-Derby: Dieses Überwachungsvideo stellt die Polizei infrage

Es wird der Polizei vorgeworfen, das Tor absichtlich für die Hooligans geöffnet zu haben, was die Wiener Polizei jedoch vehement bestreitet. Ein Beamter habe das Tor geöffnet, um Sicherheitskräfte und Polizisten auf das Spielfeld zu lassen, und ein Sicherheitsmann habe noch versucht, das Tor zu blockieren, musste sich aber angesichts der Überzahl der teilweise mit Stöcken bewaffneten Fans zurückziehen. Jetzt wird begonnen, die Ausschreitungen aufzuarbeiten.

Die Wochenzeitung «Falter» veröffentlichte nun ein Video, das die Ereignisse unmittelbar vor der Eskalation zeigt: Sicherheitskräfte öffneten das Tor zum Stadion, kurz darauf stürmten vermummte Austria-Hooligans in Richtung Eingang.

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

Die Outer Banks im US-Bundesstaat North Carolina sind nebst der gleichnamigen Mystery-Serie als schöner Strandort bekannt. Das Idyll ist aber in Gefahr. Steigende Meeresspiegel und extreme Wetterereignisse treiben die Erosion voran. Folge davon ist, dass Häuser, die direkt am Meer sind, nach und nach vom Atlantik mitgerissen werden. Am Dienstag ist es wieder passiert, und die Stelzen eines Beach Houses haben unter ihm nachgegeben. Rund 30 Kilometer Strand sind derzeit gesperrt, da Verletzungsgefahr aufgrund des Treibgutes besteht.

