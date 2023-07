Video: watson/Lucas Zollinger

Schlangenfänger ringen mit Rekordpython in Florida

In den Everglades im US-Bundesstaat Florida wurde am 10. Juli eine riesige Tigerpython gefangen. Nur zu dritt und in einem Kampf, der über mehrere Minuten dauerte, konnten die Schlangenfänger die Rekordpython im Big Cypress National Preserve einfangen:

Tigerpythons sind in Florida nicht heimisch. Als sogenannte invasive Art stören sie im Everglades-Sumpfgebiet das lokale Ökosystem und die heimischen Arten empfindlich. Natürliche Feinde haben solch gigantische Würgeschlangen dort nicht – erst recht nicht mehr, wenn sie einmal so gross werden wie dieses Exemplar. Das Riesenweibchen war 5,79 Meter lang und brachte stolze 56,69 Kilogramm auf die Waage. Es ist das grösste Exemplar, das in Florida je registriert wurde.

Getötet und zur Untersuchung gespendet

Die Pythons werden nach dem Fangen getötet, sodass sie sich nicht weiter vermehren. Die Wildtierbehörde schätzt, dass die Schlange aber dieses Jahr schon an die hundert Eier gelegt haben könnte.



Einer der drei Fänger, der 22-jährige Jake Valeri, sagt: «Wir haben die Schlange zur Conservancy gebracht, damit sie offiziell vermessen und dokumentiert wird. Wir wollten diesen Fund der Wissenschaft spenden.» (lzo)

