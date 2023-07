Der Stillstand in Hollywood ist ebenso so nötig wie verheerend

Der Streik von Schauspiel- und Drehbuchgewerkschaft ist ein Kampf, der am Ende nur Verlierer hinterlassen könnte.

Tobias Sedlmaier / ch media

Wie können sich ausgerechnet die reichen, schillernden Filmstars erdreisten, zu streiken? Diese Frage liegt nahe, seit die Produktion in Hollywood weitgehend stillsteht. Filme werden derzeit weder gedreht, noch beworben.