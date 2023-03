Video: watson/Lucas Zollinger

Mit diesem Job würdest auch du den Montag lieben (ausser du bist ein Katzentyp) 😻

Hast du gerade den Montagsblues? Wir haben Abhilfe, zumindest wenn du Hunde magst. Es könnte aber sein, dass du danach deine Berufswahl überdenken möchtest. Deshalb: Anschauen auf eigene Gefahr! (Aber es lohnt sich. 😻)

Video: watson/Lucas Zollinger

Hundesitting ist erst mal nichts Neues. Aber hast du schon einmal einen Bus gesehen – eigens für Hunde? In der Zeit von Social Media und viralen Videos verbreiten sich solche Dinge wie ein Buschfeuer.



Deshalb ist Mo Mountain Mutts (die deutsche Übersetzung «Mo Bergköter» ist nicht ganz so charmant) aus dem abgelegenen Skagway in Alaska längst weltweit bekannt. Mo und Lee Thompson dokumentieren nämlich den Alltag mit ihren vierbeinigen Kunden und posten die lustig-herzigen Videos auf TikTok, YouTube und Instagram und erzielen damit regelmässig Millionen von Views. Ebenfalls mit von der Partie ist ihr acht Monate altes Baby Vern – wenn es nicht zu kalt ist, zumindest. (lzo)

