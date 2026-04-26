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Berichte über Schüsse an US-Korrespondentendinner: Trump evakuiert

Berichte über Schüsse an US-Korrespondentendinner: Trump evakuiert

US-Präsident Donald Trump ist beim US-Korrespondentendinner evakuiert worden. Laut Berichten kam es bei der Veranstaltung zu Schüssen. Eine Person wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen.
26.04.2026, 03:1326.04.2026, 03:49

Während des White House Correspondents Dinner', bei dem neben Trump auch viele Regierungsmitglieder anwesend waren, stürmte nach einem lauten Geräusch der Sicherheitsdienst den Raum.

CNN berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Secret Service, es habe einen Schützen in der Lobby gegeben. Trump wurde ins nahegelegene Hilton-Hotel gebracht und befindet sich in Sicherheit.

Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden binnen Sekunden von der Bühne evakuiert. Andere Gäste suchten Deckung unter Tischen. Auf Fernsehaufnahmen waren schwer bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen.

Agenten des Secret Service sollen mehrfach «Schüsse gefallen» gerufen haben. Laut CNN war via Funk zu hören, dass ein Schütze festgenommen worden sei. Ein Secret-Service-Sprecher bestätigte dies kurz darauf gegenüber Medien. Die Hintergründe seien noch unklar und würden aktuell geprüft.

Members of law enforcement respond during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner) Trump
Secret-Service-Agenten beim Vorfall am US-Korrespondentendinner.Bild: keystone

Trump meldete sich kurz nach dem Vorfall via seiner Plattform Truth Social zu Wort. Er sprach von einem «denkwürdigen Abend» und dankte dem Secret Service für dessen fantastische Arbeit. Er gab auch an, die Veranstaltung im Weissen Haus fortsetzen zu wollen, wenn es die Sicherheitslage erlaube.

+++ Update folgt +++

(sda/dpa/con)

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