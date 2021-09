Video: watson

Gekonnt eingetütet – Florida-Mann fängt Alligator mit Mülltonne

In Florida verirrte sich ein Alligator in den Garten des 26-jährigen Eugene Bozzi. Der Familienvater wusste sofort, was zu tun war. Mit einer Mülltonne versuchte er das bissige Reptil einzufangen. Dies, um seine eigenen Kinder und die Nachbarskinder, die draussen spielten, zu schützen.

Wie er diese Tat vollbrachte, seht ihr im Video:

