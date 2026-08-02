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Fähre vor Java mit 250 Menschen an Bord in Brand

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Ein Schiff mit etwa 250 Menschen an Bord geriet am Sonntag in der Javasee vor der indonesischen Provinz Ostjava in Brand. Gemäss Angaben des Such- und Rettungsbüros von Surabaya verliess das Schiff Surabaya am Sonntagmorgen mit dem Ziel Makassar auf der Insel Sulawesi.

Das Schiff habe sich etwa 19 Seemeilen (ca. 35 Kilometer) nördlich der Insel Sapudi befunden, als es fast vollständig in Brand war. Passagiere befanden sich auf der Brücke und am Bug des Schiffes.

Dutzende sprangen ins Wasser und wurden von Schiffen in der Nähe gerettet. Die Behörden entsandten Rettungsschiffe, Einsatzkräfte und mehrere Schlauchboote zum Unglücksort. Die Such- und Rettungsaktion ist derzeit im Gange. Die Ursache des Brandes wird weiterhin untersucht. (Reuters/hde)

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