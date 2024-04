Video: watson/lucas zollinger

Am Wochenende wütete «Kathleen» in Schottland – und sorgte für diese Landung 😱

Am Wochenende brachte der Sturm «Kathleen» starke Winde über Grossbritannien und Irland – manche Böen sollen mit bis zu 145 Kilometer pro Stunde über die Inseln gefegt sein. Das führte dazu, dass allein am Samstag rund 140 Flüge in Grossbritannien gecancelt wurden.

Von manchen Flugzeugen, die trotzdem in der Luft waren, entstanden spektakuläre Videos. So etwa von diesem Kleinflugzeug bei der Landung in der schottischen Hauptstadt Edinburgh:

Video: watson/lucas zollinger

Gary Wilkinson, einer der Passagiere, hat das Video, das mittlerweile viral ging, auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilt. Er und seine fünf Freunde hatten die Cessna von VistaJet gechartert, um von einem Skiausflug in Norwegen nach Hause zu kommen. Sie waren die einzigen Passagiere an Bord.

Flugzeug am Limit

Der Flug von Oslo nach Edinburgh fand am 6. April statt. Der Pilot habe die Passagiere rund 100 Meilen (ca. 161 Kilometer) vor der Landung gewarnt, dass es ein wenig windig werden würde, so Wilkinson. Man würde bei der Landung an die Grenzen des Flugzeugs stossen, habe der Pilot weiter gesagt.

Trotzdem gelang es, die Maschine bei Seitenwinden von rund 80 Kilometer pro Stunde sicher zu landen. Im Video ist zu sehen, wie die sechs Passagiere klatschen und den Piloten ein Kompliment machen – sie wirken dabei überraschend entspannt. Wilkinson sagte im Nachhinein zur BBC: «Es lag alles an den Fähigkeiten der Piloten. Es war aussergewöhnlich.» (lzo)

