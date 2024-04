Dieser Engländer ist nun der älteste Mann der Welt

John Alfred Tinniswood (111) aus England ist nach Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde nun der älteste Mann der Welt. Er habe den Titel übernommen, nachdem der bisherige Rekordhalter Juan Vicente Pérez aus Venezuela (114) gestorben sei, teilte die Organisation am Freitag mit. Eigentlich hätte ein Mann aus Japan (112) danach den Titel bekommen sollen, er sei allerdings kürzlich gestorben.

Freut sich über seine Auszeichnung: John Alfred Tinniswood. screenshot: guinnes world records

Tinniswood sei am 26. August 1912 in Liverpool geboren worden, teilte die Organisation Guinness World Records auf ihrer Internetseite und auf der früher als Twitter bekannten Plattform X mit. Tinniswood sei Urgrossvater, Fan des Liverpool FC und wohne derzeit in einem Pflegeheim in Southport, das Personal beschreibe ihn als grosse Quasselstrippe.

Die Organisation veröffentlichte ein Video, wie Tinniswood eine Urkunde bekam. Auf die Frage, wie er sich nun fühle, antwortete er: «No different», also nicht anders als vorher. Auf die Frage, was sein Geheimnis sei, sagte Tinniswood:

«Vermutlich einfach Glück.»

Er halte sich nicht an eine besondere Ernährung, esse Fisch und Pommes (Fish and Chips) und rauche nicht. In dem Video riet er dazu, grundsätzlich masszuhalten im Leben und sich anzustrengen. «Geben Sie immer Ihr Bestes. Egal, ob Sie etwas lernen oder jemandem etwas beibringen», sagte er. Älteste Frau der Welt ist nach Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde die Spanierin Maria Branyas Morera (117). (dab/sda/dpa)