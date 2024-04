Der australische Verteidigungsminister, Richard Marles. Bild: keystone

USA, Grossbritannien und Australien erwägen Sicherheits-Kooperation mit Japan

Die USA, Grossbritannien und Australien ziehen im Rahmen ihrer Sicherheitspartnerschaft Aukus im Indopazifik eine Zusammenarbeit mit Japan in Erwägung. Das teilten die Länder am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Erklärtes Ziel der Allianz ist es, die Sicherheit und militärische Abschreckung im Indopazifik zu stärken, wo auch China seine Machtstellung auszubauen versucht. Die USA, Grossbritannien und Australien hatten das Sicherheitsbündnis Aukus 2021 ins Leben gerufen. Der Name ergibt sich aus den englischen Abkürzungen der drei Länder (AUS, UK und USA).

Die Zusammenarbeit mit Japan soll vor allem die sogenannte zweite Säule der Allianz betreffen. Dabei geht es etwa darum, den Austausch von militärisch nutzbaren Technologien zu erleichtern. US-Präsident Joe Biden empfängt den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in dieser Woche als Staatsgast in Washington. Am Mittwoch ist ein Zweiergespräch im Weissen Haus geplant.

Bislang war die Aukus-Allianz vor allem für ihre Pläne zum Aufbau einer nuklearbetriebenen U-Bootflotte für den Indopazifik bekannt. (sda/dpa)