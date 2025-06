Video: watson/lucas zollinger

So sieht das aus, wenn Marco Odermatt seine Beine trainiert

Mehr «Videos»

Am 25. Oktober soll der Skiweltcup 2025/26 in Sölden starten. Dann beginnt für Marco Odermatt die Mission: Titelverteidigung. Nun gibt der Schweizer Skistar auf Instagram einen kleinen Einblick, wie er sich auf diese Aufgabe vorbereitet:

Video: watson/lucas zollinger

Unter den Instagram-Post schreibt der 27-Jährige: «Wieder einmal eine perfekte Test- und Trainingswoche.» Und weiter:

«Bin mit dem bisherigen Verlauf der Dinge zufrieden.» Marco Odermatt auf Instagram

Wirklich zufrieden sieht der Gesamtweltcupsieger auf den Videos allerdings nicht aus.

Marco Odermatt trainiert seine Beine. Bild: screenshot instagram

Der unglaubliche Erfolg des Schweizers gibt seinen bisherigen Trainingsmethoden allerdings recht: Viermal in Folge wurde Odermatt Gesamtweltcup-Sieger, drei Goldmedaillen gab es an Weltmeisterschaften und eine an den Olympischen Spielen in Peking. Im nächsten Jahr stehen ebenfalls wieder Olympische Winterspiele an. (lzo/leo)

Mehr zu Marco Odermatt: Schienbeinschoner werden verboten – doch für Odermatt und Co. gibt es ein Schlupfloch

Weitere Videos von unserem Ski-Star Odi:

So verbringen die Schweizer Ski-Profis den Sommer

Video: watson/Emanuella Kälin

Das sind die Siegerinnen und Sieger der Swiss-Ski-Night 2025

Video: watson/Emanuella Kälin

So wurde Marco Odermatts Super-G-Siegerlauf im TV kommentiert