Simon Harris soll jüngster Regierungschef von Irland werden

Gefragt wurde Harris bereits, wie er zu einer Wiedervereinigung mit Nordirland steht. Nordirland ist ein Landesteil des britischen Vereinigten Königreichs. In einem langen Bürgerkrieg zwischen Gegnern und Befürwortern der politischen Union waren Tausende Menschen getötet worden.

Harris kündigte bereits an, seine Schwerpunkte bei der Wohnungspolitik, der Durchsetzung von Recht und Ordnung sowie der Unterstützung kleiner Unternehmen setzen zu wollen. Aussenpolitisch dürfte interessant werden, wie sich Irland weiterhin zum Gaza-Krieg positioniert. Varadkar hatte das Verhalten Israels schon früh kritisiert.

Der homosexuelle Varadkar öffnete nach Ansicht von Kommentatoren die streng katholische Gesellschaft weiter. Seine Regierung erlitt zuletzt aber Niederlagen bei zwei Volksabstimmungen: Sie wollte zwei Stellen in der Verfassung zum Familienbegriff und zur Rolle der Frau im Haushalt modernisieren, bekam dafür aber keine Mehrheit. Kritiker machten dafür das chaotische Vorgehen der Regierung verantwortlich. Varadkar wurden zudem Fehler in der Sozial- und Wohnungspolitik vorgeworfen.

Die Zeitung «Irish Times» schrieb, ein Kollege habe Harris mal als niedlich, gerissen und schlau beschrieben: «Man ist zufrieden damit, dass er einem zugehört hat, auch wenn er danach nicht liefert. Und er weiss alles, was in deinem Wahlkreis passiert.» Von Harris wird aber nach Einschätzung der Zeitung auch erwartet, dass er es schafft, mehr junge Menschen für seine Partei zu gewinnen.

Für seine Politik nutzt Harris auch Plattformen wie Instagram und Tiktok. Dort veröffentlicht er regelmässig Videos, weshalb ihn das Portal «Politico» und die britische Zeitung «Guardian» bereits als «Tiktok-Premierminister» bezeichneten. In den Clips wirbt er für politische Entscheidungen, kocht auch mal Tee oder ermutigt Schüler vor ihren Prüfungen.

Harris hatte vor zwei Wochen als einziger Bewerber bereits den Posten des Parteichefs der liberalkonservativen Regierungspartei Fine Gael übernommen. Das Parlament in Dublin soll ihn nun auch zum Regierungschef wählen. Die Koalitionspartner - die ebenfalls liberalkonservative Partei Fianna Fáil sowie die Grünen - unterstützen seine Wahl zum «Taoiseach», wie das Amt auf Irisch offiziell heisst.

Irland soll den jüngsten Premierminister seiner Geschichte bekommen. Der bisherige Hochschulminister Simon Harris soll am Dienstag (ab 11.30 Uhr MESZ) zum Premierminister ernannt werden. Der 37-Jährige würde damit auf den bisherigen Regierungschef Leo Varadkar folgen, der Mitte März überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Harris gilt als Favorit. Er wäre bei seinem Amtsantritt noch ein Jahr jünger, als Varadkar es damals war.

