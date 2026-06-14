Mindestlohn von 23 Franken: Darüber wird am Sonntag im Kanton Waadt abgestimmt
Kanton Waadt: Mindestlohn in die Verfassung
Darum geht es: Diese Vorlage will den Grundsatz eines Mindestlohns in der waadtländischen Kantonsverfassung verankern. Sie sieht vor, dass dieser Lohn über individuellen Arbeitsverträgen, kollektiven Arbeitsverträgen und Standardarbeitsverträgen steht. Der Kanton soll Kontrollen durchführen, Berichte veröffentlichen.
Ausnahmen gelten etwa für Lernende, Praktikantinnen und Minderjährige sowie differenzierte Löhne in Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau. Das Volk stimmt darüber ab, ob das Prinzip eines Mindestlohns verfassungsrechtlich garantiert werden soll.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Initiative populaire constitutionnelle « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal »
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Kanton Waadt: Mindestlohn nach Verbraucherpreisindex
Darum geht es: Diese Initiative legt einen kantonalen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde fest. Dieser Wert richtet sich nach dem schweizerischen Verbraucherpreisindex (Basis 2023). Er gilt grundsätzlich für alle Arbeitsverhältnisse im Kanton Waadt, mit den gleichen Ausnahmen wie die Verfassungs-Initiative oben.
Die Umsetzung erfolgt durch staatliche Kontrollen mit jährlichen Berichten sowie Sanktionen von bis zu 30'000 Franken bei wiederholter Zuwiderhandlung. Die Gesetzesvorlage tritt nur in Kraft, wenn die Initiative über die Aufnahme des Mindestlohnes in die Verfassung angenommen wird.
Der Gegenvorschlag des Kantonsparlaments zielt ebenfalls auf einen kantonalen Mindestlohn ab, priorisiert jedoch kollektive Arbeitsverträge mit verbindlicher Wirkung sowie Standardarbeitsverträge mit Mindestlöhnen. Der Mindestlohn beträgt ebenfalls 23 Franken pro Stunde und kann jährlich durch den Staatsrat angepasst werden.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Initiative populaire législative « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal »
Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate
Contre-projet législatif « Loi sur le salaire minimum »
Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate
Question subsidiaire
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(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 192/301 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 192/301 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: