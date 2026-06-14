Im Kanton Waadt fällt die Bevölkerung am Sonntag Grundsatzentscheidungen zum Mindestlohn. Bild: keystone/watson

Mindestlohn von 23 Franken: Darüber wird am Sonntag im Kanton Waadt abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Waadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Waadt dazu.

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Kanton Waadt: Mindestlohn in die Verfassung

Darum geht es: Diese Vorlage will den Grundsatz eines Mindestlohns in der waadtländischen Kantonsverfassung verankern. Sie sieht vor, dass dieser Lohn über individuellen Arbeitsverträgen, kollektiven Arbeitsverträgen und Standardarbeitsverträgen steht. Der Kanton soll Kontrollen durchführen, Berichte veröffentlichen.

Ausnahmen gelten etwa für Lernende, Praktikantinnen und Minderjährige sowie differenzierte Löhne in Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau. Das Volk stimmt darüber ab, ob das Prinzip eines Mindestlohns verfassungsrechtlich garantiert werden soll.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative populaire constitutionnelle « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal » Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Waadt: Mindestlohn nach Verbraucherpreisindex

Darum geht es: Diese Initiative legt einen kantonalen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde fest. Dieser Wert richtet sich nach dem schweizerischen Verbraucherpreisindex (Basis 2023). Er gilt grundsätzlich für alle Arbeitsverhältnisse im Kanton Waadt, mit den gleichen Ausnahmen wie die Verfassungs-Initiative oben.

Die Umsetzung erfolgt durch staatliche Kontrollen mit jährlichen Berichten sowie Sanktionen von bis zu 30'000 Franken bei wiederholter Zuwiderhandlung. Die Gesetzesvorlage tritt nur in Kraft, wenn die Initiative über die Aufnahme des Mindestlohnes in die Verfassung angenommen wird.

Der Gegenvorschlag des Kantonsparlaments zielt ebenfalls auf einen kantonalen Mindestlohn ab, priorisiert jedoch kollektive Arbeitsverträge mit verbindlicher Wirkung sowie Standardarbeitsverträge mit Mindestlöhnen. Der Mindestlohn beträgt ebenfalls 23 Franken pro Stunde und kann jährlich durch den Staatsrat angepasst werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative populaire législative « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal » Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

Contre-projet législatif « Loi sur le salaire minimum » Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

Question subsidiaire Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 192/301 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 192/301 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd