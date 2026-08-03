Von Shell übernimmt Totalenergies unter anderem Solar- und Windparks mit einer Leistung von 500 Megawatt. Bild: keystone

Totalenergies übernimmt Shells Europa-Geschäft mit Wind- und Solarparks

Der französische Energiekonzern Totalenergies baut sein Geschäft mit erneuerbaren Energien in Europa um. Das Unternehmen übernimmt die europäischen Onshore-Aktivitäten des britischen Konkurrenten Shell und verkauft gleichzeitig die Hälfte eines bestehenden Portfolios von Solar- und Windkraftanlagen an den US-Investor KKR.

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Beide Transaktionen sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden, sofern die zuständigen Behörden zustimmen, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Über die finanziellen Details der Übernahme von Shell vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Von Shell übernimmt Totalenergies unter anderem Solar- und Windparks mit einer Leistung von 500 Megawatt, die bereits in Betrieb oder im Bau sind, vor allem in Italien und den Niederlanden. Hinzu kommen Projekte für Solar-, Wind- und Batteriespeicheranlagen mit einer geplanten Gesamtleistung von 3,5 Gigawatt in Italien, Grossbritannien und Spanien. Mit der Übernahme will Totalenergies seine Stromproduktion in diesen vier Kernmärkten ausbauen.

Parallel dazu verkauft der Konzern 50 Prozent eines Portfolios von Solar- und Windparks mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt in Deutschland, Frankreich, Spanien und Polen an KKR. Das Portfolio wird mit einem Unternehmenswert von 1.8 Milliarden Euro bewertet. Der erzeugte Strom ist bereits verkauft oder soll von Totalenergies vermarktet werden. (sda/awp/afp)