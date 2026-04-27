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Milliardendeal: Shell übernimmt kanadische Energiefirma

A motorist fills up the tank of a vehicle at a Shell gasoline station Saturday, April 25, 2026, in Littleton, Colo. (AP Photo/David Zalubowski) gasoline pump
Ein Autofahrer tankt an einer Shell-TankstelleBild: keystone

Milliardendeal: Shell übernimmt kanadische Energiefirma

27.04.2026, 20:3727.04.2026, 20:37

Der britische Energieriese Shell investiert mehr als 16 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von ARC Resources. Der Öl- und Gaskonzern will damit sinkende Fördermengen kompensieren. Durch den Zukauf soll die Fördermenge um 370'000 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöht werden.

Mit dem Deal will Shell seine Ressourcenbasis «für die kommenden Jahrzehnte» stärken und seine Präsenz im Norden Amerikas ausbauen, erklärte das Unternehmen. Konkret geht es um das Montney-Becken in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta zur Förderung von Schiefergas.

Das kanadische Unternehmen sei ein «qualitativ hochwertiger, kostengünstiger und CO2-armer Produzent», sagte Shell-CEO Wael Sawan laut Mitteilung. Der «Financial Times» zufolge stellt der Deal einen weiteren Schritt in Shells Bestreben dar, einer der grössten Akteure am Markt für Flüssigerdgas (LNG) zu werden.

Shell übernimmt nach eigenen Angaben im Zuge des Zukaufs auch Nettoverbindlichkeiten und Leasingverpflichtungen von rund 2,8 Milliarden Dollar, woraus sich ein Unternehmenswert von 16,4 Milliarden Dollar ergebe. (sda/awp/dpa)

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