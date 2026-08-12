Kantonsspital Aarau verkündet schon wieder neuen Chefarzt für Kardiologie

Mehr «Wirtschaft»

Das Kantonsspital Aarau hat einen neuen Chefarzt für die Kardiologie gewählt: Tobias Fuchs ist aktuell stellvertretender Chefarzt der Kardiologie am Kantonsspital Aarau. Es ist das zweite Mal innerhalb von weniger als einem Jahr, in dem das Spital einen neuen Chefarzt in dieser Disziplin verkündet.

Tobias Fuchs ist neuer Chefarzt der Kardiologie im KSA. Bild: Kantonsspital Aarau

Denn im Dezember 2025 gab es bekannt, dass Pascal Meier diesen Job übernehmen werde. Dabei handelte es sich um den Bruder des CEO, Markus Meier.

Dieser Umstand sorgte für Unverständnis und Kritik. Im Mai teilte das Spital schliesslich mit, dass Pascal Meier entschieden habe, die Stelle nicht anzutreten. Der Entscheid erfolge wegen «der anhaltenden öffentlichen Diskussion und persönlichen Anfeindungen», hiess es in der damaligen Medienmitteilung. Meier sehe die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausübung der Chefarztfunktion nicht genügend gegeben.

Nun hat das KSA einen Nachfolger gefunden: Fuchs studierte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg Medizin und absolvierte seine Facharztausbildung am Universitätsspital Zürich und weiteren Stationen in der Schweiz und im Ausland, wie das Spital am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb. Der 42-Jährige werde seine neue Funktion per 1. September antreten. (sda)