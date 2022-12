Brexit-Sonderregeln stärken nordirische Wirtschaft

Modellberechnungen der Universität Sussex ergaben allerdings im Widerspruch zu britischen und unionistischen Politikern, dass das Protokoll die nordirische Wirtschaft sogar fördert. Demnach werde die Produktion in dem Landesteil um 2.2 Prozent zulegen - verglichen mit einem Verbleib des Königreichs in der EU.

Der Wert britischer Verkäufe nach Nordirland stieg 2021 - also nach der Einführung des sogenannten Nordirland-Protokolls - im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent, wie das nordirische Statistikamt mitteilte. Nordirische Verkäufe nach Grossbritannien nahmen um 13 Prozent zu. Exporte in den benachbarten EU-Mitgliedstaat Irland sowie in die restlichen EU-Länder stiegen noch deutlicher. Das Statistikamt betonte, Auswirkungen der Inflation seien nicht eingerechnet.

Die von London kritisierten Brexit-Sonderregeln stärken die Wirtschaft in der britischen Provinz Nordirland. Das legen Handelsdaten sowie ökonomische Modelle nahe. Verbraucher in der früheren Bürgerkriegsregion müssen demnach allerdings mit höheren Preisen rechnen als im theoretischen Fall, dass das Vereinigte Königreich weiterhin Teil der EU wäre.

Die Regierung in London und unionistische Politiker geben sich empört: Die mit der EU vereinbarte Regelung zu Nordirland schädige Verbraucher und Wirtschaft in dem Landesteil. Doch offizielle Daten zeichnen ein anderes Bild.

Koreanische Schauspieler reisen durch die Schweiz – und landen viralen Hit

Ein südkoreanischer Schauspieler veröffentlicht einen kurzen Clip aus der Schweiz. Nach einer Woche hat er bereits sechs Millionen Views. Das steckt dahinter.

Die Schweiz ist in Südkorea ein beliebtes Ferienland. Mit ein Grund dafür ist die Netflix-Serie «Crash Landing on You». Diese wurde unter anderem in Iseltwald im Berner Oberland und am Lungernsee gedreht.