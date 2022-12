Britische Wirtschaft bleibt ein Jahr in der Rezession

Erst Ende 2023 werde mit Wachstum gerechnet, und auch 2024 gebe es nur eine «blutleere Erholung», teilten die British Chambers of Commerce (BCC) in der Nacht zum Freitag mit. Investitionen, Exporte und privater Konsum blieben voraussichtlich verhalten. Zuvor hatte die Bank of England vor einer lang andauernden Rezession gewarnt.

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

So verteilt sich der Bundesrat ++ Rösti: «Ich bin nicht der grosse Hirsch in Sprachen»

Eva Herzog ist nicht an den Bürgerlichen gescheitert – sondern an Rotgrün

Netanjahu beantragt Verlängerung für Regierungsbildung in Israel

Rund fünf Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Verlängerung seines Mandats zur Bildung einer Regierung beantragt. Ein Sprecher seiner Likud-Partei teilte am Donnerstagabend mit, Netanjahu habe Israels Präsidenten Izchak Herzog in einem Antrag um weitere zwei Wochen gebeten. Sein Mandat würde sonst am Sonntag auslaufen.