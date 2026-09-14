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Asterix bei den Briten für 1,2 Millionen versteigert

Poster of ASTERIX IN BRITAIN, 1986 (ASTERIX CHEZ LES BRETONS), directed by PINO VAN LAMSWEERDE. Copyright GAUMONT. Credit: GAUMONT / Album
Das Original dieses Titelbilds war einem Sammler 1,2 Millionen Euro wert.Bild: www.album-online.com

Rekord: Asterix-Titelbild bringt Millionensumme bei Auktion

14.09.2026, 01:2114.09.2026, 01:26

Das Original-Titelbild des Comics «Asterix bei den Briten» ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschliesslich Gebühren habe der Käufer sogar 1,474 Millionen Euro gezahlt, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Auktionshaus BD Enchères in Lüttich berichtete. Damit sei ein Weltrekord für ein Werk des Comic-Zeichners Albert Uderzo erzielt worden, hiess es. Der Franzose wurde gemeinsam mit René Goscinny als Schöpfer von Asterix und Obelix bekannt. Er starb 2020 im Alter von 92 Jahren.

Bei dem versteigerten Cover handelt es sich nach Angaben des Auktionshauses um ein 34 mal 47 Zentimeter grosses Werk, das Uderzo in Gouache-Technik auf Karton malte. Er nutzte damit eine deckende Wasserfarbe, die Aquarellfarbe ähnelt, aber mehr Pigmente enthält und dadurch kräftiger und undurchsichtiger wirkt.

Schätzpreis lag deutlich niedriger

Zu sehen sind auf dem Bild Asterix, Obelix und Teefax auf der Flucht mit einem Fass, verfolgt von Rugbyspielern. Zu dem Blatt gehört zudem eine persönliche Widmung von René Goscinny und Uderzo an ihren Verleger Georges Dargaud, in der sie schreiben, dieser sei zuallererst ihr Freund, bevor er ihr Verleger sei. Der Schätzpreis für das Werk von Uderzo hatte bei 150'000 bis 200'000 Euro gelegen.

Die beiden bekannten Autoren der Asterix-Buecher, der Texter Rene Goscinny, rechts, und der Zeichner Albert Uderzo, links, mit ihrem neuen Band &quot;Asterix bei den Schweizern&quot;, aufgenommen am 1 ...
Die beiden Schöpfer der Asterix-Reihe, Texter René Goscinny (rechts) und Zeichner Albert Uderzo (links), hier in einer Aufnahme aus 1970.Bild: Keystone

«Asterix bei den Briten» war der achte Band der Reihe und erschien im August 1966. Die von Goscinny geschriebene und von Uderzo gezeichnete Geschichte gilt laut dem Auktionshaus bei vielen Fans und Fachleuten als einer der Höhepunkte der Serie. Sie spielt mit zahlreichen britischen Klischees – vom Tee über Rugby und den sprichwörtlichen britischen Gleichmut bis zu kulinarischen Eigenheiten – und erzählt, wie Asterix und Obelix den Briten gegen die Römer helfen.

Laut Belga hatte im Herbst 2017 bereits ein anderes Original-Cover eines Asterix-Albums, «Tour de France», bei einer Auktion in Paris den damaligen Rekordpreis von 1,4 Millionen Euro erzielt. Auch diese in Gouache und farbiger Tusche ausgeführte Cover-Illustration trug handschriftliche Widmungen des französischen Duos Goscinny und Uderzo. Das Cover eines weiteren Albums, «Asterix und der Arvernerschild», war demnach für 1,197 Millionen Euro verkauft worden.

Zur Person, die nun in Lüttich 1,474 Millionen Euro bezahlte, war zunächst nichts bekannt. (sda/dpa)

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