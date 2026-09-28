Die vier Cosmograph-Daytona-Modelle sind von den Jahreszeiten inspiriert. Bild: rolex.com

Diese Rolex-Versteigerung könnte Millionen für Federer und DiCaprio einbringen

Rolex bricht mit ihrer eigenen Regel und versteigert heute vier exklusive Uhrenmodelle. Darüber dürften sich Roger Federer und Leonardo DiCaprio freuen: Der Erlös kommt den Hilfsorganisationen der beiden zugute.

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Bei Rolex gab es bislang die Regel, keine Einzelstücke anzufertigen. Diese hat das Unternehmen nun gebrochen, denn vier exklusive Stücke werden heute vom Auktionshaus Phillips in London versteigert.

Die vier Unikate der legendären Cosmograph Daytona haben vor allem in Sammlerkreisen für Aufsehen gesorgt. Über 1000 Anfragen trudelten von der sehr wohlhabenden Kundschaft ein, schreibt der «Tagesanzeiger». Die oberen 10'000 bekommen aber nicht wie üblich Vorrang, sondern die Luxusuhren werden nun öffentlich für einen guten Zweck versteigert.

Sonderbehandlungen soll es jedoch trotzdem gegeben haben. Laut des Branchenmagazins «Watches by SJX» konnten einige der gutbetuchten Kundinnen und Kunden die vier Stücke während der Uhrenmesse Watches & Wonders 2026 in Genf diskret in nicht öffentlichen Räumen des Rolex-Messestands begutachten.

Für einen guten Zweck

100 Prozent des Erlöses geht an die Organisationen von zwei Rolex-Markenbotschaftern. Einer ist Tennislegende Roger Federer, der andere ist Hollywoodstar Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio und Roger Federer tuschelten vor Kurzem zusammen am Laver Cup. Bild: keystone

Die Stiftung von Roger Federer verhilft Kindern in Afrika sowie in der Schweiz zu Bildung, Spiel und Selbstverwirklichung. Gegründet hat der Schweizer die Organisation im Jahr 2003. Bei Leonardo DiCaprios Organisation Rewild dreht sich dagegen alles um den Schutz und die Wiederherstellung bedrohter Ökosysteme.

Ob die zwei Markenbotschafter bei der Auktion anwesend sind, ist unklar. Videobotschaften sind jedoch durchaus denkbar.

Das ist an den Uhren besonders

Jede Uhr steht für eine Jahreszeit. Und jedes Modell verfügt über 54 Diamanten im Brillantschliff.

Jede Rolex ist mit 54 Diamanten veredelt. Bild: rolex.com

Bei der Frühlings-Uhr ist das Gehäuse aus weissem Gold gefertigt. Das Zifferblatt leuchtet grün, veredelt ist das Ganze mit violetten Saphiren. Die Uhr, die den Sommer verkörpert, besitzt ein Gehäuse aus warmem Roségold, ein türkisfarbenes Zifferblatt und roséfarbene Saphire. Die Herbst-Uhr ist aus Gelbgold, mit erdfarbenem Mookait-Gestein und grünen Turmalinen besetzt. Die Winter-Rolex aus Platin hat ein Zifferblatt aus schimmerndem blauem Opal und ist mit blauem Lapislazuli besetzt.

Erwarteter Erlös

Im Handel liegt der Preis für das vierteilige Set bei rund vier Millionen Schweizer Franken. Doch dies soll weit übertroffen werden, denn laut des Branchenportals Hodinkee boten Kaufinteressenten schon Beträge von über zehn Millionen Dollar. Geschätzt werden Gebote von 10 Millionen bis zu 40 oder 50 Millionen Dollar für das ganze Set.

(kek)