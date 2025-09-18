sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Murat Yakin und Breel Embolo erheben vor Gericht Anspruch auf eine Rolex

29.06.2024, Berlin: Fu
Sowohl Murat Yakin als auch Breel Embolo wollten über ein Ex-Hells-Angels-Mitglied ihre Uhren verkaufen. Bild: keystone

Rolex für 33'100 Franken: Yakin und Embolo erheben Anspruch auf die gleiche Uhr

18.09.2025, 10:3218.09.2025, 10:32

Der Trainer der Schweizer Nati Murat Yakin und dessen Stürmer Breel Embolo wollten ihre Luxusuhren verkaufen. Für das wendeten sich beide an den Ex-Hells-Angel Ertan Y.*

Dieser habe die Uhren jedoch nicht weiterverkauft, sondern sie behalten, wie der «Blick» berichtet. Somit standen die beiden Fussballer als Geschädigte im Gerichtsprozess, der aktuell gegen Ertan Y. läuft.

Vor Gericht forderten beide ihre Uhren vom Beschuldigten zurück. Die Gerichtsakten zeigen nun, um wie viel Geld es dabei geht und dass eine der Uhren gleich von beiden – Yakin und Embolo – eingefordert wird.

Der Fall von Ertan Y.

Beim Beschuldigten handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels. Eine Motorradgruppe, die ursprünglich aus Kalifornien stammt und mittlerweile auf der ganzen Welt Ableger, sogenannte «Charter», hat. Zurzeit haben die Hells Angels schätzungsweise 200 Mitglieder in der Schweiz.

epa03306543 Members of the motorcycle club Hells Angels attend a protest action in Frankfurt Main, Germany, 14 July 2012. About 300 members of motorcycle clubs initiated a motorcade through the city o ...
Die Hells Angels tragen traditionell Lederjacken mit diversen Patches. (Symbolbild) Bild: EPA

Ertan Y. stand wegen mehrfacher Vergewaltigung, teilweise versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher Pornografie, Anstiftung zur Urkundenfälschung, illegalem Waffenbesitz und bandenmässiger Geldwäscherei vor Gericht. Das Gericht sprach ihn in allen Punkten schuldig. Das Urteil lautet zwölf Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe.

Der Basler hat bereits Berufung gegen das Urteil eingereicht, weshalb der Prozess am 17. November in die nächste Runde geht.

Die Forderungen von Embolo und Yakin

Zu Beginn der Verhandlung gegen Ertan Y. nahmen Yakin und Embolo über ihre Anwälte als «Verfahrensbeteiligte Dritte» am Prozess teil. Dies bedeutet, dass sie nicht direkt Teil des Verfahrens sind, jedoch durch das Verfahren betroffen sind.

epa11424159 Breel Embolo of Switzerland (L) and head coach Murat Yakin (R) chat after a draw in the UEFA EURO 2024 group A soccer match between Scotland and Switzerland, in Cologne, Germany, 19 June 2 ...
Stürmer Breel Embolo und Nati-Trainer Murat Yakin.Bild: keystone

Yakin beanspruchte eine Breitling-Uhr, eine Carl F. Bucherer sowie eine Rolex Day Date, wie die Gerichtsakten laut Blick zeigen. Im Urteil sei zu lesen, dass auf der Breitling das FCB-Logo, sowie Yakins Name stehe. Somit handelt es sich um die Meisteruhr, die er vom FC Basel erhalten habe.

Für die Breitling, sowie die Carl F. Bucherer habe Yakins Anwalt Quittungen vorlegen können. Auf die Rolex Daytona, im Wert von 33'100 Franken, erhoben sowohl Yakin als auch Embolo Besitzansprüche.

Rolex Daytona
Es handelt sich um eine Rolex Daytona mit grünem Ziffernblatt.Bild: Screenshot: Rolex

Yakin, beziehungsweise sein Anwalt, wollte anhand von Chatverläufen zeigen, dass die Rolex Daytona ihm gehört. Das Gericht wies diese als Beweis jedoch zurück. Die übrigen von Yakin eingereichten Quittungen würden laut dem Strafgericht nicht diese Uhr betreffen, sondern eine Rolex Perpetual Daytona Platin.

Embolo hatte einen Chatverlauf mit einem Fachgeschäft und eine Überweisungsbestätigung zur Rolex Daytona eingereicht. Diese wurden vom Gericht anerkannt. Yakin habe sich in der Uhr geirrt und besagte Rolex mit Wert von 33'100 Franken wurde Embolo zugesprochen. (nib)

*Name geändert

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Laubbläser-Abstimmung kurz (und windig) erklärt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
Meistgeteilt
1
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
2
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
3
Coup für «Doping-Spiele»: Sprint-Star und Weltmeister gibt Teilnahme bekannt
4
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
5
GC-Frauen im Europa Cup weiter +++ Nati droht Ausfall Zakarias
Nationalrat empfiehlt Heiratsstrafen-Initiative zur Ablehnung
Der Nationalrat empfiehlt die Initiative der Mitte zur Abschaffung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer ohne Gegenvorschlag mit 99 zu 92 Stimmen zur Ablehnung. Er hält das vorgeschlagene Modell für untauglich und bevorzugt die Individualbesteuerung.
Zur Story