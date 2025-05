Die Uhren-Lobby will mehr Einfluss

Bislang hatte die Uhrenbranche in Bundesbern noch keinen grossen Einfluss. Das hat sich nun geändert: Seit Ende 2024 gibt es die Parlamentarische Gruppe Uhrenindustrie. SP-Nationalrätin Farah Rumy (SO) ist eine der Co-Präsidentinnen.



In der Gruppe gibt es regelmässig Gespräche mit Vertretern der Uhrenindustrie – von der Luxusmarke bis zur Swatch. «Im Fokus stehen Energie- und Produktionskosten, die Berufsbildung, der Schutz des Swissness-Labels sowie verlässliche Handelsbeziehungen durch Freihandelsabkommen mit Schlüsselmärkten», sagt Rumy gegenüber Blick.



Rumys Vater arbeite seit 30 Jahren in der Branche, weswegen sich auch Rumy verantwortlich fühlt, in der Gruppe mitzuwirken.