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Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal rasant

Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal rasant

03.09.2026, 09:1203.09.2026, 09:12
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Ein höheres Wachstum als jetztgab es letztmals im Jahr 2021, im Zuge der Erholung nach der Corona-Krise.Bild: sda

Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 wie erwartet mit hohem Tempo gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Periode von April bis Juni 2026 auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Eine erste Schätzung von Mitte August wurde damit bestätigt.

Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. In den beiden Vorquartalen waren lediglich Wachstumsraten von je 0,5 Prozent beobachtet worden, im dritten Quartal 2025 war die Schweizer Wirtschaft sogar noch geschrumpft. Ein höheres Wachstum als nun gab es letztmals im Jahr 2021, im Zuge der Erholung nach der Corona-Krise.

Den grössten Impuls lieferte laut den Angaben des Seco die chemisch-pharmazeutische Industrie. Gleichzeitig habe die Wertschöpfung in zahlreichen weiteren Branchen zugenommen. Auch die Binnennachfrage sei nach einem schwachen Jahresauftakt wieder gewachsen.

Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fussball-Grossanlässe das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufliessen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 1,9 Prozent noch etwas höher. (sda/awp)

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