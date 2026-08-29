Verhagelte Autos werden online angeboten
Das heftige Gewitter am Freitagvormittag zog eine Schneise der Verwüstung vom Kanton Solothurn über den Aargau und Zürich weiter Richtung Thurgau und Schaffhausen. Storen wurden verlöchert, Autos verbeult und unzählige Scheiben gingen in die Brüche – besonders Front-, Seiten- und Heckscheiben von Fahrzeugen.
Das betraf nicht nur Fahrzeughalter mit Aussenparkplätzen oder jene, die gerade mit dem Auto unterwegs waren, sondern auch Autohändler, deren Fahrzeuge im Freien stehen. Sie jetzt noch zum gewünschten Preis zu verkaufen, wird schwierig, wenn die Karosserie und die Scheiben kaputt sind. Eine Reparatur kostet zusätzlich.
Einen Händler aus Bülach bot deshalb schon am Freitagabend die ersten Wagen online zum Fixpreis an. Samt Hagelschaden. Einen Mercedes-Benz B180 Progressive 7G-DCT mit Jahrgang 2019 und knapp 125'000 Kilometern auf dem Buckel gibt es beispielsweise für 10'000 Franken – im Vergleich zu ähnlichen angebotenen Modellen als zur Hälfte des üblichen Preises. Einen Seat Ateca 1.5 TSI EVO Hola Xperience DSG mit Erstzulassung 2022 und 72'000 Kilometern bietet der Händler für 15'000 Franken an – inklusive zersplitterter Frontscheibe.
Laut dem Blick haben viele kleinere Händler keine Versicherung, weshalb sie das Unwetter besonders hart traf. Die Fahrzeuge selbst zu flicken, lohnt sich nicht. Schnäppchenjäger müssen sich jedoch einen möglichen Kauf gut überlegen. Denn die Reparatur müssen am Ende sie berappen. (vro)