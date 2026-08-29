Dieser verhagelte Mercedes mit Jahrgang 2019 wird für 10'000 Franken angeboten. Bild: Screenshot Autoscout24

Verhagelte Autos werden online angeboten

Unzählige Front-, Heck- und Seitenscheiben gingen während des extremen Unwetters am Freitag in die Brüche. Die aussergewöhnlich grossen Hagelkörner haben viel Schaden angerichtet. Ein Autohändler versucht nun zu verkaufen, was noch geht.

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Das heftige Gewitter am Freitagvormittag zog eine Schneise der Verwüstung vom Kanton Solothurn über den Aargau und Zürich weiter Richtung Thurgau und Schaffhausen. Storen wurden verlöchert, Autos verbeult und unzählige Scheiben gingen in die Brüche – besonders Front-, Seiten- und Heckscheiben von Fahrzeugen.

Das betraf nicht nur Fahrzeughalter mit Aussenparkplätzen oder jene, die gerade mit dem Auto unterwegs waren, sondern auch Autohändler, deren Fahrzeuge im Freien stehen. Sie jetzt noch zum gewünschten Preis zu verkaufen, wird schwierig, wenn die Karosserie und die Scheiben kaputt sind. Eine Reparatur kostet zusätzlich.

Meteorologe: «Nur alle 30 bis 50 Jahre ein solches Hagelereignis» Simon Eschle von SRF Meteo spricht von einem aussergewöhnlichen Unwetter. Auch die Dauer, wie lange die Gewitterzelle bestand, sei speziell gewesen. Ein solches Hagelereignis gebe es an einem bestimmten Ort statistisch gesehen nur alle 30 bis 50 Jahre, sagt er zu SRF . Am Freitag seien alle Bedingungen für eine solche Wettersituation gegeben gewesen: Genügend Feuchtigkeit, eine instabil geschichtete Atmosphäre und einen Auslöser. Eschle warnt, dass solche Wetterextreme künftig weiter zunehmen werden. Und auch die Hagelkörner könnten durch den Klimawandel immer grösser werden.

Einen Händler aus Bülach bot deshalb schon am Freitagabend die ersten Wagen online zum Fixpreis an. Samt Hagelschaden. Einen Mercedes-Benz B180 Progressive 7G-DCT mit Jahrgang 2019 und knapp 125'000 Kilometern auf dem Buckel gibt es beispielsweise für 10'000 Franken – im Vergleich zu ähnlichen angebotenen Modellen als zur Hälfte des üblichen Preises. Einen Seat Ateca 1.5 TSI EVO Hola Xperience DSG mit Erstzulassung 2022 und 72'000 Kilometern bietet der Händler für 15'000 Franken an – inklusive zersplitterter Frontscheibe.

Der Seat Ateca ist für 15'000 Franken zu haben. Bild: Screenshot Autoscout24

Laut dem Blick haben viele kleinere Händler keine Versicherung, weshalb sie das Unwetter besonders hart traf. Die Fahrzeuge selbst zu flicken, lohnt sich nicht. Schnäppchenjäger müssen sich jedoch einen möglichen Kauf gut überlegen. Denn die Reparatur müssen am Ende sie berappen. (vro)