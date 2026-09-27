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UBS Eigenkapital Regulierung: 8 Banken haben Interesse an Fusion

Der CEO von UBS, Sergio Ermotti, links, und der Verwaltungsratspraesident von UBS, Thomas Columba �Colm� Kelleher, rechts, nach der GV, anlaesslich der Generalversammlung der Bank UBS in der Messe Luz ...
Sergio Ermotti (links) und Colm Kelleher sollen erwägen, die UBS mit einer anderen Bank zusammenzuschliessen, um den drohenden Regulierungen aus dem Weg zu gehen.Bild: keystone

Nach Ständerats-Entscheid: 8 Grossbanken sollen Interesse an UBS-Fusion haben

Die UBS-Führung soll gekränkt sein, dass die Schweizer Politik sie viel stärker regulieren will, als sie sich das wünscht. Nun erwägen Ermotti und Co. offenbar einen internationalen Zusammenschluss.
27.09.2026, 05:3227.09.2026, 05:32

Die Schweiz habe entschieden, «dass die UBS nicht willkommen ist»: So soll Colm Kelleher, der Verwaltungsratspräsident der UBS den Entscheid des Ständerats, die UBS zu 90 Prozent hartem Kernkapital zu verpflichten, quittiert haben. Darüber berichtet der «Sonntagsblick».

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Die Sonntagszeitung weiss noch mehr. Sie berichtet, dass die UBS-Spitze derart erbost über die Regulierungsmassnahme des Ständerats ist, dass sie sich ernsthaft den Zusammenschluss mit einer anderen ausländischen Grossbank überlegt.

Konkret hätten acht global tätige Geldinstitute Interesse angemeldet, berichtet der «Sonntagsblick». Darunter seien die US-amerikanische Bank Morgan Stanley, die Deutsche Bank und die britische Standard Chartered. Ein aktueller Bericht des US-Mediums Semafor bestätige, dass die UBS-Führung diesbezügliche Gespräche aufgenommen habe.

UBS kommentiert nicht

Die Idee dahinter: Schliesst sich die UBS mit einer ausländischen Bank zusammen, könnte sie sich unter Umständen den härteren Regulierungsmassnahmen entziehen, die das Parlament im Moment am Beschliessen ist – nämlich dann, wenn sie ihren Hauptsitz von der Schweiz ins Ausland verlegen würde.

«Wir kommentieren keine Spekulationen oder Meinungsäusserungen zu diesem Thema», sagt ein Sprecher der UBS gegenüber dem Sonntagsblick. Die Aktie der UBS hat am Freitag einen Sprung um 3,5 Prozent ins Plus gemacht. Insider vermuten, dass die Spekulationen um eine mögliche Fusion dafür verantwortlich waren.

Die UBS-Regulierung, wie sie dem Ständerat vorschwebt, ist noch nicht beschlossene Sache. Der Nationalrat muss das Geschäft auch noch beraten.

(her)

Das Erklärstück unserer Redaktorin Lara Knuchel:

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