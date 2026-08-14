Schweizer BIP im 2. Quartal stark gewachsen

Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal überraschend stark

Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 überraschend stark gewachsen. Treiber des Wachstums war die Chemie- und Pharma-Branche.

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Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Schweiz auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 1,5 Prozent, wie die am Freitag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt.

Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt: Im ersten Quartal war die hiesige Wirtschaft mit einem BIP-Anstieg um 0,4 Prozent bereits gut in das Jahr gestartet, nachdem sich das Wachstum im Schlussquartal 2025 auf 0,2 Prozent belaufen hatte.

Das Seco sprach auf Nachfrage von AWP von einem gewissen «Aufholeffekt» nach zuvor eher schwachen Quartalswerten. Die Zahlen liegen auch klar über den Prognosen. Ökonomen hatten in einer Umfrage von AWP im zweiten Quartal lediglich mit einem BIP-Wachstum zwischen 0,2 und 0,4 Prozent gerechnet.

Massgeblich zum Wachstum beigetragen habe der Industriesektor, getragen von der Chemie-Pharma, hielt das Seco in der kurzen Mitteilung fest. Rund zwei Drittel des Wachstums seien auf diese Bereich zurückzuführen gewesen, präzisierte das Seco auf Nachfrage.

Die Daten zum zweiten Quartal basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 3. September publiziert. (dab/awp/sda)