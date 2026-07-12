sonnig26°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Dauerhaft reduziert: Preiserhöhung bei Aldi laut Seco gesetzeswidrig

Customers shop at a branch of supermarket chain Aldi Suisse in Ilanz in the canton of Grisons, Switzerland, pictured on March 13, 2009. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Kunden kaufen am 13. Maerz 2009 in der ...
Der dauerhaft reduzierte Preis war nicht von Dauer. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

«Dauerhaft reduziert»: Aldi bricht Versprechen – Seco wird aktiv

Vor einem knappen Jahr versprach der Discounter, dass eine 200-Gramm-Packung Bio-Lachsfilet dauerhaft günstiger wird. Um 2 Franken sank der Preis. Doch dann stieg er plötzlich wieder. Das ist dem Staatssekretariat für Wirtschaft ein Dorn im Auge.
12.07.2026, 11:3912.07.2026, 11:39

Gerne brüsten sich Detailhändler damit, die tiefsten Preise in der Branche anzubieten. Auch Aldi macht beim Preiskampf mit. Im August versprach der Discounter in seiner Werbung, dass ein 200 Gramm-Bio-Lachsfilet mit Haut dauerhaft günstiger wird. Statt für 8.49 Franken wurde es neu für 6.99 Franken angepriesen, einen Monat danach sogar für 6.89 Franken.

Doch weniger als ein Jahr später liegt der Preis bereits wieder bei 7.45 Franken. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) wittert deshalb unlauteren Wettbewerb, wie der «Sonntagsblick» berichtet. «Wird ein Preis in der Werbung als ‹dauerhaft› reduziert bezeichnet, so setzt dies voraus, dass der kommunizierte Preis tatsächlich auf unbeschränkte Zeit beibehalten wird und nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder angehoben wird», heisst es beim Seco.

Aldi Lachs Tiefstpreis
Um dieses Lachsfilet geht es. Mittlerweile kostet es wieder 7.45 Franken.Bild: Aldi Suisse

Noch behält sich das Seco rechtliche Schritte vor. Stattdessen ermahnt es Aldi in einem Schreiben, dass das Vorgehen aus Sicht der Behörde gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst, schreibt die Zeitung.

Für den Preisanstieg hat der Discounter eine Erklärung: «Da Lebensmittel häufig Markschwankungen unterworfen sind, ist es in der Branche üblich, Verkaufspreise bei Bedarf anzupassen.» Schliesslich sei der aktuelle Preis noch immer günstiger als der ursprüngliche.

Nicht nur bei Aldi schaut das Seco auf die Preisschilder. Erst vor einigen Monaten hat es auch bei Coop und Migros interveniert, weil die Rabattschilder an den Regalen irreführend seien. Der Normalpreis war teils kaum ersichtlich und auch die Anzahl der Waren, ab der der Rabatt gilt, war kaum lesbar. Coop hat deshalb vor kurzem das Design angepasst. (vro)

Mehr dazu:

Coop reagiert nach Kritik an Rabatt-Preisschildern – so sieht es bei der Migros aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Stichprobe: Einzelne Banane bei Coop fast doppelt so teuer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
In diesen Regionen warnt der Bund vor Gewittern
Der Bund warnt am Samstag in verschiedenen Regionen vor Gewittern. Vor allem im Wallis und in der Romandie herrscht Gefahrenstufe drei (erhebliche Gefahr).
Zur Story