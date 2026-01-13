Die Globus-Gruppe baut am Hauptsitz in Zürich 48 Stellen ab. Bild: Severin Bigler/CH Media

Wirtschafts-News

Globus baut ein Drittel der Stellen am Zürcher Hauptsitz ab

Die Globus-Gruppe baut am Hauptsitz in Zürich 48 Stellen ab, also rund ein Drittel der total 150 Stellen. Dies sagt Chefin Lucia Guagliardi gegenüber der «Handelszeitung». Wie viele der 48 betroffenen Personen entlassen werden, ist aktuell noch unklar.

Dienste aus den Bereichen Einkauf, Marketing und IT werden zur Muttergesellschaft Central Group nach Mailand verlagert. Ziel ist es, die Tätigkeiten zu bündeln.

«Als Teil der europäischen Warenhausgruppe von Central Group können wir unsere Effizienz stärken, indem wir Dienstleistungen wie Einkauf, Marketing und IT von einer zentralen Organisation unserer Mutterfirma Central Group in Mailand beziehen», so Guagliardi.

Das Geschäftsjahr 2025 lief für Globus eigentlich gut. Gemäss Guagliardi konnte man sowohl beim Umsatz als auch bei den Margen ein Wachstum beobachten.

Dennoch sind es schwierige Zeiten für die Warenhausgruppe. Denn noch immer schreibt das Unternehmen gemäss der «NZZ am Sonntag» jährlich rund 30 Millionen Franken Verlust. Dafür verantwortlich seien unter anderem auch die hohen Mieten. (ome)