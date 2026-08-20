Typisch für eine Mondfinsternis ist die rötliche Verfärbung der Mondscheibe. Symbolbild: Imago Stock&People

Dann kannst du die partielle Mondfinsternis beobachten

Nach der partiellen Sonnenfinsternis gibt es jetzt die partielle Mondfinsternis. Frühaufsteher sind hier im Vorteil. Hier erfährst du, wann es sie gibt und was du beachten sollst.

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Wer Naturschauspiele liebt, bekommt nach der partiellen Sonnenfinsternis gleich das nächste Spektakel geliefert: Am Freitag, dem 28. August, gibt es eine partielle Mondfinsternis. Dabei schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond, sodass der Erdschatten einen Teil des Mondes verdunkelt.

So entsteht eine Mondfinsternis

Etwa alle vier Wochen steht der Mond als Vollmond der Sonne auf der anderen Seite der Erde gegenüber. Nur so kann überhaupt eine Mondfinsternis entstehen und in einigen Fällen kommt es dabei zu einer Verdunkelung.

Da die Mondbahn leicht geneigt ist, zieht der Mond meist oberhalb oder unterhalb des Erdschattens vorbei. Nur wenn ein Vollmond genau durch die Linie zwischen Sonne und Erde läuft, gerät er in den Erdschatten. Bei einer partiellen Mondfinsternis wird dabei nur ein Teil der Mondscheibe verdunkelt.

Je stärker der Mond in den Kernschatten gerät, desto eher fällt die Finsternis auf. Bei der partiellen Mondfinsternis am 28. August wird bis zu 96 Prozent des Mondes verdunkelt sein.

Zu dieser Zeit musst du hochschauen

Frühaufsteher können sich freuen, denn die partielle Mondfinsternis beginnt in der Schweiz um 4.33 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie um 6.12 Uhr, schreibt timeanddate. Um 6.46 Uhr ist das Spektakel zu Ende.

Weil die Sonne aufgeht, wird es jedoch schwierig, den verdunkelten Mond zu erkennen. Den besten Blick hat man von einem Standort aus mit freiem Blick nach Westsüdwesten.

(kek)