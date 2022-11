So hast du eine Mondfinsternis noch nie gesehen

Daher war die Mondfinsternis am 8. November diesen Jahres ein ganz besonderes Ereignis für Falls. Für die optimalen Aufnahmen ist der Fotograf von seiner Heimatstadt Salt Lake City, Utah, in den Ironwood Forest, Arizona, gefahren – etwa 1200 Kilometer. Die Bilder der Mondfinsternis – fachsprachlich Eclipse – sind dafür umso atemberaubender:

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

Massenpanik: Wie man sie überlebt und wann sie tödlich sein kann



Wenn in einer Menschenmenge Panik ausbricht, entscheidet das richtige Verhalten über Leben und Tod.



Über 150 Menschen starben durch eine Massenpanik vergangenen Samstag in Südkorea. An das Halloween-Fest in Seoul strömten rund 100'000 Menschen, die meisten von ihnen im Teenageralter und in ihren Zwanzigern.