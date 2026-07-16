Chauffeur am Auto (Symbolbild): Eine typische Bewegung hilft gegen sommerliche Hitze im Auto. Bild: www.imago-images.de

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Diese Tipps und der «Chauffeur-Trick» helfen gegen die Hitze im Auto

Ein aufgeheiztes Auto ist kaum auszuhalten – und kann sogar gefährlich werden. Ein einfacher Trick kann erste Abhilfe schaffen.

Christopher Clausen / t-online

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Die Sonne hat das Auto stundenlang aufgeheizt. Beim Einsteigen schlägt einem heisse Luft entgegen, das Lenkrad ist kaum anzufassen. Das ist nicht nur unangenehm: Hitze im Auto kann auch die Konzentration beeinträchtigen. Bevor die Klimaanlage den Innenraum während der Fahrt herunterkühlt, hilft oft schon ein einfacher Handgriff gegen die schlimmste Hitze – der sogenannte Chauffeur-Trick.

Heisse Luft strömt schneller aus dem Auto

Der Trick besteht aus zwei einfachen Schritten. Zunächst wird das hintere Fenster auf der Beifahrerseite vollständig geöffnet. Anschliessend öffnest und schliesst du die Fahrertür mehrmals zügig hintereinander. Bereits nach wenigen Bewegungen entweicht ein Teil der aufgeheizten Luft aus dem Innenraum.

Warum das funktioniert, erklärt die britische Mathematikerin Hannah Fry, die zur Strömungslehre promoviert hat. Beim schnellen Öffnen der Tür entsteht am Türspalt ein Unterdruck. Dadurch wird heisse Luft aus dem Fahrzeug gesogen, während durch das geöffnete Fenster kühlere Aussenluft nachströmt.



Der Name «Chauffeur-Trick» kommt von der Bewegung der Tür: Wer sie mehrmals öffnet und wieder schliesst, erinnert an einen Chauffeur, der seinem Fahrgast die Tür aufhält, heisst es bei «ruhr24». Von aussen wirkt die Methode zwar ungewohnt, ihren Zweck erfüllt sie dennoch.

Fahrertür: Durch schnelles Öffnen und Schliessen entweicht die warme Luft. Bild: www.imago-images.de

Alternative: Fenster per Autoschlüssel öffnen

Bei vielen Fahrzeugen mit Zentralverriegelung gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Hitze vor dem Einsteigen loszuwerden. Wird der Öffnen-Knopf auf dem Funkschlüssel mehrere Sekunden gedrückt gehalten, fahren bei vielen Modellen alle Seitenfenster automatisch herunter. Diese Funktion wird häufig als «Komfortöffnung» bezeichnet.

Dadurch kann die aufgeheizte Luft bereits entweichen, bevor Fahrer überhaupt die Tür öffnen. Ob die Funktion verfügbar ist, hängt allerdings vom Hersteller und Modell ab. Teilweise muss sie auch erst im Bordcomputer aktiviert werden.

Autoschlüssel: Die Komfortöffnung verschafft Abkühlung. Bild: www.imago-images.de

Weitere Tipps gegen Hitze im Auto

Der Chauffeur-Trick und die Komfortöffnung gewährleisten den ersten Luftaustausch. Um den Innenraum möglichst kühl zu halten, empfiehlt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) ausserdem:

Wenn möglich im Schatten parken oder einen Sonnenschutz für die Frontscheibe verwenden.

Nach dem Einsteigen zunächst gründlich lüften und erst danach die Klimaanlage einschalten.

Die Klimaanlage höchstens etwa sechs Grad kälter einstellen als die Aussentemperatur.

Auf Kurzstrecken besser mit geöffneten Fenstern fahren als mit Klimaanlage.

Die Klimaanlage einige Minuten vor Fahrtende ausschalten. So kann das Kondenswasser trocknen und es bilden sich seltener Bakterien oder Pilze.

Längere Fahrten möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden legen und ausreichend trinken.

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Wie rasant sich ein geparktes Auto aufheizt, zeigt ein Test des ADAC. Bereits bei 28 Grad Aussentemperatur steigt die Temperatur im geschlossenen Fahrzeug nach zehn Minuten auf rund 38 Grad. Nach 20 Minuten werden etwa 45 Grad erreicht. Binnen einer Stunde kann sich der Innenraum auf rund 60 Grad aufheizen.

Kinder und Tiere dürfen deshalb niemals – auch nicht für wenige Minuten – im Auto zurückgelassen werden. Schon nach kurzer Zeit können im Fahrzeug lebensgefährliche Temperaturen entstehen.

(Mit Material der Nachrichtenagentur dpa)