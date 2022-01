WWM-Kandidat stolpert fast über fiese 500-Euro-Frage – hättest dus gewusst?

RTL startet mit einer Eventwoche ins neue Jahr. Deshalb lädt Günther Jauch gleich am Montag-, am Dienstag- und am Mittwochabend zur beliebten deutschen Quiz-Show «Wer wird Millionär» ein. Kandidaten, die dabei 16'000 Euro oder mehr erspielen, können sich für eine Finalrunde am Donnerstag qualifizieren. Hier soll es dann 3 Millionen Euro zu gewinnen geben. Mehr verrät Jauch jedoch nicht.

Am Montag können sich gleich zwei Kandidaten für diese Runde am Donnerstag qualifizieren. Einer der beiden ist Barkeeper Thomas Lang. Weil in Deutschland die Bars wegen der Corona-Pandemie immer wieder geschlossen wurden, wechselte der 32-Jährige dazu über, Cocktails nach Hause zu liefern. Für Günther Jauch hat er einen Alkohol im Geschmack von Brausepulver kreiert.

Zuvor stolperte Lang jedoch beinahe über eine ziemlich fiese 500-Euro-Frage, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen:

Da muss sich Lang ersteinmal an den Kopf fassen. Bild: RTL

Na, eine Idee? Dann probier hier, ob du es wie Lang zur 125'000-Euro-Frage geschafft hättest:

Kommen wir kurz zurück zur Penis-Frage. Lang war sogar im Ötzi-Museum, kann sich aber an diesen Fun-Fact nicht erinnern, aber tatsächlich hatten Forscher anfangs Mühe, Ötzis Geschlechtsteil zu finden. Zuerst wollte sich Lang für den Kopf entscheiden, Günther Jauch hält ihn aber subtil auf. Danach zockt der Kandidat auf den Penis: «Wenn ich bei der Penis-Frage rausfliege, steht das morgen in der Bild», witzelt er.

Nach diesem Stolperer geht Lang ziemlich souverän durch die nächsten Fragen. Bei 32'000 Euro glaubt er gelesen zu haben, dass es Hühner gibt, die grüne Eier legen und zockt nach dem 50/50-Joker auf die richtige Antwort. Bei 64'000 Euro kommt die Lösung wie aus der Kanone geschossen.

Damit steht der Kandidat mit dem Telefonjoker bewaffnet vor dieser interessanten Frage:

125'000 Euro: In welchem dieser Länder ist die Wahrscheinlichkeit, von einer Naturkatastrophe betroffen zu sein, laut Weltrisikobericht am kleinsten? Schweden Italien Deutschland Irland

Im Weltrisikobericht wird nicht nur das eigentliche Risiko für eine Umweltkatastrophe, sondern auch Faktoren wie Infrastruktur berücksichtigt, klärt Günther Jauch auf. Wegen der Erdbeben und Vulkane ist Italien unter diesen vier am gefährlichsten. Danach folgen Irland und Deutschland. In Schweden ist es tatsächlich aus dieser Auswahl am sichersten.

Mit der am Montag gewonnenen Summe von 64'000 Euro will Thomas Lang Südamerika bereisen. Sollte er am Donnerstag noch drei Millionen Euro gewinnen, will er eigenständig eine komplett klimaneutrale Bar aufziehen.

