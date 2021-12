Und was macht sie mit dem Geld? Sie sagt gegenüber RTL, dass sie gerne Kinder im Hospiz unterstützen würde. Und weil bald Weihnachten sei, würde auch ihre Familie nicht leer ausgehen. Die älteste WWM-Kandidatin bisher ist also nicht nur wortgewandt, sondern hat auch ein grosses Herz. (leo)

Tatsächlich war der leere Tank die «falscheste Antwort», wie Günther Jauch dann aufklärt. Hingegen verursacht eine defekte Autobatterie fast jede zweite Panne, der Joker wäre also richtig gelegen. Ihre Sturheit kostete Muddemann schlussendlich also 32'000 Euro.

64'000 Euro: Was ist der häufigste Grund für Pannenhilfe-Einsätze der Gelben Engel des ADAC?

Mit viel Witz spielte sich die Rentnerin bis zur 64'000-Euro-Frage. Hättest du es so weit geschafft? Probier es hier:

Doch nicht nur ihr Alter machte Muddemann zur perfekten Kandidatin für die Quizshow. Sie bot den Zuschauern mit ihren Sprüchen wunderbare Unterhaltung. Letzte Woche dominierte sie die «Wer wird Millionär»-Berichterstattung mit ihrem Mittelfinger und auch diese Woche ging es mit dem Sprüche-Klopfen munter weiter. So antwortete sie beispielsweise auf die Frage, ob sie viele 100-Jährige kenne: «Nein. Ich bin froh, wenn ich mich mit 100 selbst noch kenne.»

Endlich war es wieder so weit: am Montag strahlte RTL eine neue Folge der beliebten Quiz-Sendung «Wer wird Millionär» aus. Die beste Kandidatin hob sich Günther Jauch dabei für den Schluss auf, also machen wir das auch. Vorher beschäftigen wir uns mit dem Schausteller Danny Müller.