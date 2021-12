Du liebst «Wer wird Millionär»? Dann kannst du dich auf die erste Januar-Woche freuen

Im deutschsprachigen Raum ist es wohl die beliebteste Quiz-Sendung im Fernsehen: «Wer wird Millionär» mit Günther Jauch. Deshalb zündet RTL in der ersten Januar-Woche ein wahrliches Quiz-Feuerwerk. Der deutsche Privatsender strahlt dann in einer Woche gleich vier Folgen in vier Tagen aus.

Ab Montag bis und mit Mittwoch befragt Moderator Jauch dabei wie üblich seine Kandidaten im regulären Rahmen ab 20:15 Uhr. Am Donnerstag strahlt RTL dann die Finalsendung aus, in der die Kandidaten sogar 3 Millionen Euro gewinnen können.

Bekannt ist bisher nur, dass sich alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Sendungen von Montag bis Mittwoch mindestens 16'000 Euro erspielen, für die Sendung vom Donnerstag qualifizieren. Der Modus und die Regeln der Final-Show sind noch unbekannt. RTL verrät lediglich: «Mit ein wenig Glück haben sie die einmalige Möglichkeit, bei Günther Jauch 3 Millionen Euro zu gewinnen.» (leo)