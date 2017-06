«Wonder Woman» schlägt Mumie in den nordamerikanischen Kinocharts

Superheldin schlägt Mumie: Der Film um «Wonder Woman» hat seinen Spitzenplatz an den nordamerikanischen Kinokassen verteidigt und Tom Cruises neuen Actionfilm «The Mummy» auf den zweiten Rang verwiesen.

«Wonder Woman» mit Gal Gadot in der Hauptrolle spielte in seiner zweiten Woche rund 57.2 Millionen Dollar ein, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete. In der Woche zuvor war der Film mit Einnahmen von mehr als 100 Millionen Dollar gestartet - der stärkste nordamerikanische Kinostart für den Film einer Frau überhaupt.

«Wonder Woman», der am Donnerstag in der Deutschschweiz anläuft, dreht sich um die Heldin Diana Prince von der Insel der Amazonen, wo Frauen regieren und es keine Männer gibt.

Die neu eingestiegene «Mumie» landete dagegen enttäuschend mit rund 32 Millionen Dollar nur auf dem zweiten Platz. Der Film hatte eigentlich ein neuer Action-Erfolg für Hauptdarsteller Tom Cruise und der Beginn eines ganzen neuen Grusel-Franchise-Imperiums für das Filmstudio Universal werden sollen. Er bekam aber schlechte Kritiken und lockte deutlich weniger Zuschauer in die Kinos als erwartet.

Auf dem dritten Rang konnte sich die animierte Komödie «Captain Underpants» mit 12.3 Millionen Dollar platzieren. Der Film dreht sich um zwei Schüler, die ihren Schulleiter hypnotisieren und ihn glauben lassen, er sei ein Superheld.

Einen Platz nach unten ging es für den fünften Teil der «Pirates of the Caribbean»-Reihe, der in seiner dritten Woche 10.7 Millionen Dollar einspielte. Auf dem fünften Rang platzierte sich «Guardians of the Galaxy 2» mit rund sechs Millionen Dollar. (sda/dpa)

