Ein Toter und 11 Verletzte bei Anschlag im Zentrum von Bogotá

In einem beliebten Shopping-Center im Zentrum der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá hat sich am Samstagnachmittag eine Explosion ereignet. Als Folge der Detonation starb laut den Behörden eine 23-jährige Frau. Zudem wurden mindestens 11 Personen verletzt.

Der Bürgermeister Enrique Peñalosa sprach von einem Bombenanschlag. Bei dem Todesopfer handele es sich um eine Französin.

Peñalosa sprach sogar von einem «feigen terroristischen Angriff». Auch Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos verurteilte den Anschlag.

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Explosion in der Nähe der Toiletten im zweiten Stock des Einkaufszentrums Centro Andino. Das bei Ausländern und vielen Kolumbianern beliebte Shopping-Center in einem wohlhabenden Stadtteil war wegen des bevorstehenden Vatertags gut besucht. In unmittelbarer Nähe der Explosion sollen sich kolumbianischen Medien zufolge mehr als 500 Personen befunden haben. (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨