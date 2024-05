Liveticker

WIR SIND DABEI! Nemo und die Schweiz stehen am ESC im Final

NEMO heisst rückwärts OMEN und siehe da, die Schweiz steht im Final. So verlief die irre Show, untertitelt von der besten Community der Welt!

Mehr «Leben»

Nemo hat es geschafft, die Schweiz steht am ESC im Final. Gemeinsam mit neun anderen Ländern (die Liste findest du unten) konnten wir uns am Donnerstag für die grosse Show am Samstag qualifizieren. Du möchtest die Show noch einmal Revue passieren lassen? Wer weiter gekommen ist, siehst du hier:

1 / 18 ESC 2024: Die Gewinner des 2. Halbfinals Nemo aus der Schweiz mit «The Code». quelle: keystone / jessica gow

Und hier kannst du den kompletten Abend Revue passieren lassen: