Von Piraten geraubte Buddha-Skulptur kehrt nach Südkorea zurück

Eine vor Jahrhunderten von japanischen Piraten geraubte Buddha-Statue kehrt nach einer langen Odyssee in einen Tempel in Südkorea zurück. Ein südkoreanisches Gericht entschied am Donnerstag, die Skulptur solle dem Buseok-Tempel nahe Seosan zurückgegeben werden.

Die Statue hatte nach dem Piraten-Raubzug mehrere Jahrhunderte in einem Tempel in Japan gestanden, bevor südkoreanische Diebe sie 2012 stahlen und mit nach Südkorea nahmen. Dort wurde der Buddha beschlagnahmt, Japan forderte seine Rückgabe.

Im Inneren der rund 50 Zentimeter hohen Statue wurde jedoch ein antikes Schriftstück gefunden, wonach der Buddha im frühen 14. Jahrhundert für den Buseok-Tempel angefertigt wurde. Auf dieses Dokument stützten sich die koreanischen Richter nun. (sda/afp)