So einfach wie er klaute wohl noch niemand 40 Kilo Gold – jetzt wurde er verhaftet

Der mutmassliche Dieb eines Eimers mit Gold im Wert von 1.5 Millionen Euro in Manhattan ist in Ecuador gefasst worden.

Wie das ecuadorianische Innenministerium am Freitag (Ortszeit) mitteilte, wurde der von der New Yorker Polizei dringend gesuchte Mann am Mittwoch in der Hafenstadt Guayaquil im Südwesten des Landes festgenommen. Die Polizei übergab den 53-jährigen Verdächtigen der Staatsanwaltschaft.

Von dem Golddiebstahl in Manhattan Ende September 2016 gibt es Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras. Auf diesen ist zu sehen, wie einfach es für den Mann war, das Gold zu klauen:

Der Vorfall ereignete sich ganz in der Nähe vom Rockefeller Center und der Radio City Music Hall. Offenbar machte sich der Mann die Unaufmerksamkeit der Sicherheitsleute in einem gepanzerten Lieferwagen zunutze, um an den Eimer zu kommen. Das 19-Liter-Aluminiumgefäss samt dem Gold wog der Polizei zufolge 39 Kilogramm.

Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Mann den Eimer zunächst mit zwei Händen, dann mit einer Hand packt. Er hält einen Augenblick inne, setzt den Eimer kurz ab. Dann greift er den Henkel des Eimers, überquert die Third Avenue und verschwindet.

Laut New Yorker Polizei handelt es sich bei dem Gesuchten um einen ecuadorianischen Staatsbürger, der im Stadtteil Manhattan bereits andere Straftaten verübte. So soll er aus geparkten Lastwagen Luxusschuhe, Schmuck und Fotomaterial gestohlen haben. (meg/sda/afp)

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.