Bild: Getty Images Europe

10 NSU-Morde, 4 Jahre Prozess, 1 neue Spur: Sie führt direkt nach St.Gallen

Noch keiner der zehn Morde des «Nationalsozialistischen Untergrunds» konnte bisher aufgeklärt werden. Die vom deutschen Geheimdienst eingesetzten V-Männer spielen rund um den NSU eine wichtige Rolle. Einer dieser ehemaligen Informanten lebt seit Jahren im Kanton St.Gallen. Neue Recherchen zeigen, dass er tief in den NSU-Komplex verstrickt ist.

Bereits vier Jahre ist es her, seit sich Beate Zschäpe zum ersten Mal vor Gericht verantworten musste. Am 6. Mail 2013 begann der NSU-Prozess am Oberlandesgericht in München. Seither wurden in 361 Verhandlungstagen über 500 Zeugen angehört. 480 Seiten umfasst die Anklageschrift. In 56 Kisten liegen 650 Aktenordner mit Ermittlungsergebnissen der Bundesanwaltschaft. Zschäpe und vier mutmassliche Unterstützer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) wird vorgeworfen, zwischen den Jahren 2000 und 2007 zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und mindestens 15 Banküberfälle begangen zu haben. Die Mord-Opfer waren acht türkischstämmige und ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.

Ein Ende des Prozesses ist nicht absehbar. Keine der NSU-Morde konnte bisher aufgeklärt werden. Die Zeitung «Welt» schreibt, dies könne auch an den V-Männern liegen, die in den Fall verstrickt sind. Einer dieser vom Verfassungsschutz eingesetzten Informanten ist Ralf Marschner. Seit seiner Absetzung als V-Mann lebt er im St. Galler Rheintal.

Mehrere «Welt»-Journalisten recherchieren intensiv zum NSU-Prozess und beschäftigen sich insbesondere auch mit der Rolle von Ralf Marschner. Nun deckten sie brisante Neuigkeiten auf. Das musst du darüber wissen:

Der Neonazi

In Sachsen (D) galt Marschner früher als gefürchteter Neonazi. Unter dem Decknamen «Primus» (lateinisch für «der Erste») wurde er vom Bundesamt für Verfassungsschutz als V-Mann rekrutiert. Zehn Jahre lang lieferte er dem Geheimdienst Informationen. Weil er das Amt aber immer wieder angelogen hatte, wurde er 2002 als Spitzel abgeschaltet. Er zog in die Schweiz und wohnt heute im Kanton St.Gallen nahe der Landesgrenze zum Fürstentum Liechtenstein.

Bild: AP

Der Inhaber einer Baufirma

Damals noch als V-Mann für den Verfassungsschutz tätig, betrieb Marschner von 2000 bis 2002 in Zwickau eine Baufirma mit einer 15-köpfigen Belegschaft, die vor allem aus rechtsextremen Skinheads bestand. Darunter soll auch der NSU-Mörder Uwe Mundlos gewesen sein. Laut «Welt» bestätigen dies Marschners eigene Aussagen, diverse Dokumente und Aussagen von mehreren Zeugen.

Der Handlanger

Zu der Zeit, als Uwe Mundlos bei Ralf Marschner anheuerte, tötete das NSU-Trio vier seiner insgesamt neun Opfer. Bereits wurde berichtet, dass bei zwei Taten das Auto, das die Mörder an den Tatort und wieder zurück brachte, über Marschners Baufirma ausgeliehen worden sein soll. Nun belastet ein Zeuge Marschner noch weiter. Dieser Zeuge hat gemäss «Welt» ebenfalls für Marschner gearbeitet und ausgesagt, dass Uwe Mundlos nicht nur auf Baustellen in Sachsen, sondern auch in München und Erlangen gearbeitet habe. Damit rückt der NSU-Tatort in Nürnberg und in München in unmittelbare Nähe der Baustellen, auf welchen Mundlos gearbeitet hat. Die Frage, ob der V-Mann «Primus» einen Naziterroristen beschäftigte, erhält damit eine zusätzliche Brisanz.

Bild: AP dapd

Der Unbehelligte

Ende 2012 und Anfang 2013 musste Ralf Marschner im Beisein zweier Beamten des Deutschen Bundeskriminalamtes bei der Staatsanwaltschaft Graubünden antreten. Er wurde zu den Vorwürfen befragt, Uwe Mundlos für seine Baufirme engagiert zu haben. Marschner bestritt dies. Akten zum V-Mann «Primus» wurden plötzlich nicht mehr gefunden. Auch der ehemalige V-Mann-Führer, der Marschner angeheuert hatte, erinnerte sich nicht mehr an ihn. Überdies läuft seit mehreren Jahren einen Haftbefehl gegen Marschner, weil er versäumt hatte Insolvenz anzumelden, nachdem seine Firma pleite ging. Deutschland stellte diesbezüglich ein Auslieferungsgesuch an die Schweiz. Doch die Behörden hierzulande antworteten, «Insolvenzverschleppung» sei in der Schweiz nicht strafbar. Darum würde Marschner nicht ausgeliefert.



Sieg Fail: So doof sind Nazis

Das könnte dich auch interessieren: «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit Und am 100. Abend ... Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo