«Real Housewives of ISIS» – wenn britischer Humor auf Terrorismus trifft, wird's explosiv

Ein Sketch der neuen BBC Two-Comedyserie «Revolting» scheidet die Internetgemeinde. In «The Real Housewives of ISIS» werden westliche Frauen auf die Schippe genommen, die via Internet mit islamistischen Extremisten angebandelt haben. Inspiriert wurde die sechsteilige Reihe von amerikanischen Serien wie «The Real Housewives of Orange County».

Der Clip zeigt auf unterhaltsame Weise Frauen, die über ihren Alltag im islamischen Staat plaudern.

Darf man sich über religiösen …